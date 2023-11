GIUNTI A RFV, A San Siro mi ha impressionato M.Lopez

FirenzeViola.it

Federico Giunti a Radio Firenze Viola

Per parlare di Milan-Fiorentina, su Radio FirenzeViola parola a Federico Giunti, grande ex dei rossoneri: "Io penso che la prestazione fatta dai viola a San Siro sia positiva. Quello che è mancato alla Fiorentina è capitalizzare le tante occasioni avute. Per me la Fiorentina ha tutto per entrare anche nelle primissime posizioni. Davanti, Inter e Juventus a parte, le altre fanno fatica. Anche il Milan stesso non ha fatto benissimo. Tornando a sabato, il pari sarebbe stato il risultato giusto, anche se il Milan era condizionato dalle assenze.

Giunti ha analizzato anche il centrocampo dei viola: "La Fiorentina mi sembra abbia anche un'ottima rosa, soprattutto a centrocampo dove si integrano bene anche per caratteristiche. Poi c'è Bonaventura che ha in sé tutte le caratteristiche del centrocampista perfetto. Ho visto bene anche l'ingresso di Maxime Lopez, Arthur era un po' in difficoltà ed il francese ha dato il cambio di passo alla squadra. Credo abbia sfruttato al meglio lo spazio che gli ha concesso Italiano".

