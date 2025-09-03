RFV Giraldi: "Il mercato in uscita ha influenzato il completamento della rosa. Lamptey può essere il dopo Dodo"

vedi letture

Filippo Giraldi, dirigente con un passato al Watford e al Nottingham Forest in Inghilterra, è intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato appena concluso e anche dei colpi della Fiorentina: "In Premier è stato un mercato eccezionalmente ricco. Tutte le squadre hanno cambiato il reparto offensivo, soprattutto in alta classifica. Per quanto riguarda l'Italia, si può diversificare tra chi è stato virtuoso, come il Como che ha speso tanto però comprando giocatori giovani che hanno un futuro anche in chiave economica. Poi ci sono state squadre tipo la Roma che ha fatto un mercato un po' incompleto, perché non hanno completato la rosa e quindi sono ancora ai lavori in corso. Le altre squadre, tipo il Milan, che è andata da un opposto a un altro tra gli obiettivi, fai fatica a capire la direzione che vogliono prendere. Anche Nkunku mi pare sia stato un acquisto di ripiego che cercato. La Fiorentina ha fatto alcune cose interessanti, come la ricerca di calciatori italiani. Purtroppo però credo che alla fine lo stallo che c'è stato sul mercato in uscita ha influenzato il completamento della squadra. Anche se devo dire che per quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina sia stato fatto un lavoro discreto in base alle richieste dell'allenatore".

Cosa pensa di Lamptey?

"Lamptey l'unica incognita riguarda la continuità fisica perché ha fatto veramente fatica a giocare con continuità. Però è un calciatore che io conosco fin dai tempi del Chelsea è un ragazzo che ha una fase di recupero in difesa e la traduzione in quella offensiva che è quasi unica. è un giocatore molto positivo, che può giocare titolare se sta bene fisicamente. Ti permette di tenere alta la linea. In difesa è un giocatore solido che può giocare sia da quinto che da terzino e non è una cosa comune. Potrà offrire anche una variante differente. è evidente che gli ultimi due anni è stato falcidiato da problemi fisici. E' un ragazzo d'oro che ha ottime capacità e comunque è ancora giovane avendo 25 anni. Può diventare il futuro della Fiorentina in quel ruolo. Quando si parla dell'investimento può sembrare esoso, ma se domani diventa il sostituto di Dodo, e può tranquillamente diventarlo, si potrà fare una valutazione differente".

Ascolta il podcast per l'intervista completa