Il CNB di Calamai: "Fiore-Juve torni ad essere la madre delle partite: Franchi sia un inferno"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Stamani niente tattica, niente mercato. Soltanto pancia. La gara con la Juve deve tornare ad essere la madre di tutte le partite. Abbiamo giocato in questi giorni con i ricordi. Il messaggio è ai tifosi, in questo Franchi dimezzato che fatica a ricreare quell'atmosfera da catino infernale che spesso i tifosi viola hanno proposto. Vanno esauriti tutti i biglietti. Chiediamo poi a tutti di trasmettere alla squadra di Vanoli l'entusiasmo e la passione come succedeva un tempo".

