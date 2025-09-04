RFV Giorgio Repetto sulla Fiorentina: " Può essere la sorpresa della zona alta. Parco attaccanti fantastico"

Il dirigente sportivo Giorgio Repetto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si Compra" per analizzare il mercato di casa gigliata e della Serie A in generale. Queste le sue parole riguardo ai valori del prossimo campionato: "Il Napoli si è mosso molto. Forse l'abbondanza può creare anche qualche problema. I valori saranno quelli. Forse la squadra che si è mossa di più è stata proprio la Fiorentina, potrebbe essere la sorpresa nella zona alta della classifica".

Come vede il reparto offensivo della Fiorentina?

"Credo che abbia un parco attaccanti fantastico. Gudmundsson il meglio di se lo dà partendo dall'esterno o da dietro le punte. Al di là dell'età Dzeko penso sia l'unico giocatore che negli ultimi 15-20 anni mi ha ricordato Van Basten. Sa fare gol ma gioca anche bene con la squadra e per la squadra. Andrà gestito ma è un professionista al 100%. Kean e Piccoli sono bravi a muoversi non solo dentro l'area. L'attacco della Fiorentina come punte e giocatori a sostegno ha pochi rivali in Italia".

La difficoltà nelle uscite è un segno del calcio di oggi?

"Il calcio è un po' drogato da contratti pluriennali ai quali sei quasi costretto dai procuratori o dal mercato stesso. Dopo un anno ti accorgi dell'errore e tutti sanno che te devi vendere. Tutti hanno questo problema, di dare via contratti. Si arriva così allo scambio di prestiti e alle parti di ingaggio pagate dalle altre società. Tornando alla Firoentina, l'ingaggio di Pioli penso sia stato importante e da come si sono svolte le pratiche estive giocherà probabilmente con un 3-4-1-2. Credo che ci siano molte possibilità di cambiare modulo durante la partita con i giocatori che ha a disposizione".

