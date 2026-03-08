RFV Giorgetti: "Un'altra occasione sprecata. La Fiorentina è ormai inaffidabile"

Dopo la sfida pareggiata 0-0 dalla Fiorentina contro il Parma, il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così su Radio Firenzeviola: "La Fiorentina sembra che vada in campo per qualcosa che non la riguarda. Per ottanta minuti non ha mai alzato il ritmo, se non nei minuti finali, dove ci ha provato in modo confusionario, senza mai tirare in porta. Siamo di fronte a una prestzione non giustifcabile, per l'obiettivo che la Fiorentina ha, ma sembra non avere da quello che si vede. Oggi aveva l'opportunità di approfittare della vittoria del Lecce sulla Cremonese, ma non è stata colta. La prestazione è stata disarmante, senza grita e pressione. Il mio augurio è che questa stagione finisca al più presto con la Fiorentina salva".

Come si spiega questa incapacità della Fiorentina di rendersi pericolosa?

"Non si riesce a trovare questa chiave di volta, che a un certo punto sembrava essere stata trovata, ma invece non è così. La Fiorentina non ha capito che una volta in campo la squadra deve fare una certa partita. Alla fine della partita ci sono state contestazioni e fischi da parte dei tifosi. Prendiamoci il fatto che la Fiorentina non è più tra le ultime tre. Ora c'è un calendario molto fitto, c'è la trasferta a Cremona, poi c'è l'Inter. La squadra è ormai inaffidabile".

Secondo lei la squadra sta seguendo l'allenatore?

"Se facciamo riferimento al gioco la squadra non è mai stata con il tecnico, a parte in alcune partite. Io oggi ho visto Vanoli praticamente muto, non so cosa significa mandarlo via, ma se si vuole mandare via Vanoli, c'è bisogna di una figura che sia capace di entrare nella testa dei calciatori, che sia capace di scuotere i giocatori. La squadra per quanto si vede in campo non segue l'allenatore, però ci sono altri problemi pratici. Servirebbe trovare una figura disposta ad accettare un contratto di due mesi scarsi".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola