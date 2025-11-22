RFV Giorgetti positivo: "È tornato a scorrere sangue nelle vene della Fiorentina"

vedi letture

Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, sulle nostre frequenze, al termine di Fiorentina-Juventus, ha commentato così la prestazione della squadra di Vanoli: "La sensazione è che sia tornato a scorrere un po' di sangue nelle vene della Fiorentina. La partita si era messa male, dopo un primo tattico è cambiato il match anche per un gol ingenuo, come quello di Kostic. Stavolta però i viola hanno reagito, c'è stato uno scatto d'orgoglio a inizio ripresa e la partita è cambiata. Prendiamoci questi segnali".

Conlude: "Il gol di Kostic poteva ammazzare la Fiorentina, invece è rientrata in campo credendoci, senza nervosismo. E questa consapevolezza è un buon segnale da cui ripartire, anche se sarà lunghissima. Bene Kean e Piccoli, devono imparare a giocare insieme: si vede che non lo fanno abbastanza bene, perché la pericolosità l'ha data solo il primo quando è andato all'uno contro uno".