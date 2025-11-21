Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora inizia "Ganzamente in Viola"

di Redazione FV

Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 alle 20:00 un po' di leggerezza con Alberto Di Chiara, Costantino Nicoletti e le incursioni del G in "Ganzamente in Viola". Seguirà poi il "Brivido Viola" a cura della redazione del Brivido Sportivo fino alle 20:50. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

