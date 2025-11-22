Radio Firenzeviola per raccontare Fiorentina-Juventus: il palinsesto

Radio Firenzeviola per raccontare Fiorentina-Juventus: il palinsesto
Oggi alle 07:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Giornata di partita e giornata di dirette per Radio Firenzeviola che come sempre va in diretta per raccontare tutte le emozioni che riguardano la Fiorentina. Il palinsesto di oggi parttirà live dalle ore 14 con "Firenze in campo" condotto da Fabio Ferri e Anna Dini in studio. Dalle 16-17 un'ora di avvicinamento alla trasmissione della partita con Niccolò Righi, poi arriva "Se Fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per non perdersi neanche un minuto di ciò che accadrà al Franchi tra Fiorentina e Juventus, con la radiocronaca di Andrea Giannattasio.

Clicca qui per seguire le trasmissioni