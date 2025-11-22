Al via le dirette di Radio Firenzeviola per l'avvicinamento a Fiorentina-Juventus

Al via le dirette di Radio Firenzeviola per raccontare tutte le emozioni che riguardano la Fiorentina. Si parte con "Firenze in campo" condotto da Fabio Ferri in studio. Dalle 16-17 un'ora di avvicinamento alla trasmissione della partita con Niccolò Righi, poi arriva "Se Fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per non perdersi neanche un minuto di ciò che accadrà al Franchi tra Fiorentina e Juventus, con la radiocronaca di Andrea Giannattasio.

