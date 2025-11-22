RFV Calamai sulla prestazione viola: "Bicchiere mezzo pieno, ma uscirne sarà dura"

Nel post partita di Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai ha commentato così la prestazione della Fiorentina contro la Juventus: "Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, ma i problemi non sono risolti. Anzi, diversi singoli hanno confermato le difficoltà. Però questo è un punto importante, forse il massimo che mi aspettavo.

Ma un punto preso così, ossia senza rubacchiare nulla, serve per ripartire. Mi piace prendere ciò che si è visto di positivo, la squadra ha dimostrato di avere cuore e sangue addosso. Uscire da questa situazione sarà dura, ma oggi hai la sensazione di avere una squadra in sintonia con un calcio più forte, con più anima".