RFV Giorgetti dopo Fiorentina-Juventus: "Con Gudmundsson e il 3-5-2 è un'altra storia"

vedi letture

Al termine di Fiorentina-Juventus 3-0, l'opinionista e giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Si capiva fin dai primi minuti che poteva essere una serata speciale perché la Fiorentina sta cominciando a raccogliere i frutti di un nuovo sistema di gioco che dà solidità, mentre la Juventus ha mostrato tutta la sua fragilità e la Fiorentina è stata bravissima ad approfittarne. Poi davanti c'è Gudmundsson che aiuta. Può essere la svolta? Mancano 9 partite ma la squadra viola da giovedì a oggi ha fatto un pieno di autostima e c'è ancora Adli da recuperare, così come Folorunsho. In questo finale può iniziare un'altra storia, io spero solo che la Fiorentina non rifaccia la Conference ma guardando la classifica è tutto aperto. La Champions è a 5 punti".

Si può sognare davvero?

"Questa squadra ha sette vite perché io a memoria non ricordo una stagione con così tanti alti e bassi. Questo 3-5-2 sta diventando il canovaccio per una gestione della partita più completa rispetto al passato. E' tornato anche il vigore fisico che sembrava perduto e questo dimostra che si trattava di un fatto mentale. La Fiorentina nella sua versione peggiore dava l'impressione di non sapere cosa fare, ora con il centrocampo a tre e con Gudmundsson si sono aggiunti tasselli in un quadro che sembrava difficile da dipingere".