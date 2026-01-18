RFV Giorgetti convinto da Vanoli: "Ci ha messo tanto, ma ora si vede la sua mano"

vedi letture

Angelo Giorgetti, opinionista per FirenzeViola e Radio FirenzeViola, ha commentato così, live sulle nostre frequenze, la vittoria della Fiorentina sul campo del Bologna: "La mano di Vanoli si vede da un po' di settimane. Probabilmente ci ha messo tanto tempo prima di cambiare, ma ha dovuto aspettare anche la miglior forma fisica di certi giocatori. Vedi Comuzzo, che insieme a Pongracic ora sta molto meglio. E il merito è di Vanoli, che gli ha dato fiducia ed è entrato nella loro testa. Stesso discorso per Fagioli: Vanoli è riuscito a insistere nel provarlo da regista, Pioli l'aveva già fatto ma con scarsi risultati. Quindi bravo Vanoli a inventare certe cose, come Parisi largo a destra. L'unico rimprovero è che ci ha messo tante partite, ma finalmente si vede la mano di un nuovo allenatore".

Prosegue poi: "Se la Fiorentina è quella vista nel primo tempo non vedo motivi per cambiare. Anche Solomon quando è entrato ha dato copertura, direi che Vanoli è bravo a gestirli. Sta dimostrando di gestire nel modo giusto un equilibrio che prima non c'era. Finora mi pareva poco coraggioso, adesso invece mi affido a lui, sta lavorando con la mano giusta".