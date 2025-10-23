Giorgetti analizza: "Un po' di serenità e il doppio play: si è vista una Viola migliore"

"Un po' di serenità in più, non è mai facile vincere in trasferta. Certamente teniamo i piedi per terra, ma facendo le dovute proporzioni abbiamo comunque visto una squadra che credeva in ciò che faceva. Spesso abbiamo visto una Fiorentina allo sbaraglio, stasera no: si è vista la voglia di uscire da questo periodo, il segnale che arriva è che anche chi gioca poco anche quando viene chiamato in causa fa il suo". Questo il commento a caldo, dopo la vittoria della Fiorentina contro il Rapid Vienna, di Angelo Giorgetti, nostro opinionista, su Radio FirenzeViola.

"Mi è piaciuto il doppio play. Nicolussi Caviglia con Fagioli ha fatto passi in avanti, e questa vittoria è importantissima per il morale. Il doppio play lo riproporrei col Bologna. Fagioli deve continuare così e fare un salto di qualità, con Nicolussi", ha proseguito Giorgetti.

Poi cos'altro riproporrebbe?

"Se sta bene, ovviamente Kean che stasera non c'era. Insisto poi sul doppio play, perché sembra che la Fiorentina abbia tolto quel qualcosa di malinconico che finora si vedeva bene".