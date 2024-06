GIANNANDREA A RFV, Consiglio Peer Koopmeiners

FirenzeViola.it

L'osservatore Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting" a cura di Giulio Dini esprimendosi su Peer Koopmeiners - fratello del più noto Teun - e Osam Sahraoui, provenienti entrambi dall'Eredivisie: "Sono due giocatori interessanti, di prospettiva e ancora giovani. Il primo è un 2000 e l'altro un 2001, quindi non sono del tutto esplosi a livello importante. In Italia abbiamo un sistema un po' datato: si arriva tardi sui calciatori per una serie di motivi, quindi li vediamo esplodere in altri campionati".

Che tipo di giocatore è Peer Koopmeiners?

"Koopmeiners è calciatore strutturato e con una tecnica paragonabile a chi gioca la Champions. Ha facilità di tocco e visione, oltre a un dribbling nello stretto davvero portentoso. Il suo ruolo è la mezzala, sa inserirsi e andare in velocità palla al piede. Riconquista anche la palla in modo molto pulito. E' solito alle giocate consequenziali, quindi non fini a se stesse. Si tratta di un profilo che consiglierei sempre".

Su Osam Sahraoui invece cosa può dirci?

"Lui ha fatto 2 presenze, 8 gol e 8 assist. Quindi sta facendo molto bene. E' un attaccante ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista, così come il centrocampista interno. Lo considero un calciatore duttile. Ha grande forza fisica e capacità nello stretto. Fa prevalere la tecnica alla fisicità: sposta gli equilibri per la squadra. Gli manca un po' l'interdizione, ma l'esterno d'attacco può farlo tranquillamente".