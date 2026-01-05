RFV Gautieri: "Kean attaccato alla maglia. Piccoli capisca che è forte"

Così l'ex giocatore Carmine Gautieri a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro" sul gol di Kean ieri con la Cremonese nonostante potesse non essere nemmeno convocato: "Il calcio è anche questo, poi la dimostrazione è che comunque Kean ha dimostrato di essere un giocatore attaccato alla maglia, perché poi indipendentemente dalla scelta di Vanoli - che comunque l'ha messo fuori - secondo me è stata una scelta giusta per quanto riguarda il discorso di gruppo. Sono situazioni che ti rafforzano e penso che nella partita di ieri, dove la Fiorentina ha vinto, c'è stato anche il grandissimo abbraccio che coincide con l'appartenenza di tutta Firenze. Perché poi sappiamo benissimo le difficoltà che sta avendo Firenze e in questo momento penso che ci voleva una situazione del genere, un goal di Kean e un abbraccio al proprio allenatore che spesso è stato anche criticato ingiustamente".

Un suo parere su Piccoli?

"E' un giocatore che secondo il mio punto di vista non si è espresso ancora per i suoi livelli, perché è per me di grande prospettiva, un attaccante italiano che forse non ha capito ancora di essere forte. Tutti si aspettano qualcosina in più, ma soprattutto è lui che deve pretendere di essere un giocatore forte, perché lo è. Ieri non ha fatto una partita importante, però si vede che è un giocatore che ha grandissimi margini di miglioramento e può fare ancora tanto. Io dico sempre che questi giocatori qua non devono assolutamente sprecare tempo, hanno talento e il talento ti arricchisce, il talento ti fa stare bene per 40 anni e se non riesci a sfruttarlo poi hai difficoltà in futuro e hai dei rimorsi perché dici che potevi fare di più".

Da uomo di calcio, trova dei legami tra le difficoltà che sta passando Piccoli con la Fiorentina e quelle che sta passando Lucca con il Napoli?

"Io penso anche sul discorso di Lucca che comunque si stia un pochino esagerando. L'anno scorso il Napoli ha vinto lo Scudetto perché ha un grandissimo allenatore e soprattutto c'è stato un grandissimo equilibrio. Lucca in questo momento si affaccia per la prima volta in un grande club e va supportato e sopportato perché secondo me è il discorso di Piccoli: un giocatore di grande prospettiva. Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto. Su Piccoli c'è da dire che la Fiorentina è in difficoltà e che qualsiasi giocatore soffre il momento".

