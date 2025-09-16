RFV Galbiati: "Pongracic non può giocare centrale. Su Hojlund errore da scuola calcio"

vedi letture

L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" commentando l'avvio di stagione della Fiorentina, e analizzando anche le prime critiche arrivate su Pioli: "Dire che è completamente colpevole è sbagliato, sicuramente deve ancora trovare la quadra, e su questo è un po in ritardo. Alla lunga però la sua mano sulla squadra si vedrà. Io credo che con il Como ci saranno delle soprese di formazione. Nicolussi Caviglia e Fazzini per me giocheranno, in panchina potrebbero andare Fagioli, che sembra non esserci molto con la testa, e uno tra Mandragora e Sohm, con il secondo che però potrebbe restare in campo visto che ha una forza fisica che nessuno li in mezzo ha. In difesa invece mi aspetto che in panchina ci vada Pongracic, l'errore che ha fatto sul gol di Hojlund non lo vedo fare neanche nelle scuole calcio. Per me lui non può giocare in mezzo come centrale, non è arrivato Lindelof però penso sia una manna dal cielo che sia rimasto Pablo Mari, è l'unico che può interpretare quel ruolo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa