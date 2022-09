GALBIATI A RFV, Oggi fondamentale vincere. Ranieri...

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina e oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Sulla partita di oggi contro l'RFS...

"Oggi partita importantissima dove bisogna partire bene. Fara un po' di turnover ma oggi credo metterà i migliori, in Europa non ci sono partite facili".

Su Ikone...

"Ikone in Francia ha vinto il campionato e fatto benissimo in Champions, segnando anche gol pesanti. Non dobbiamo mai valutare Ikone come goleador. Sotto porta non ha la convinzione e la determinazione giusta per segnare".

Cosa ne pensa della gestione di Ranieri?

"Non è stato gestito benissimo, ma oggi deve far vedere a tutti che può giocare nella Fiorentina, mi dispiace debba giocare fuori ruolo perché non è un difensore centrale. Io non capisco perché la cessione di Nastasic sia stata fatta così tardi, quando si era capito non fosse più una risorsa".

Jovic sarà il titolare?

"Jovic può essere una scommessa importante, se questo riprende a giocare come sa fare, farà la differenza. Alla lunga credo che il titolare davanti sarà lui, mentre Cabral giocherà in Europa".

Chi sarà il titolare in porta?

"Io credo che per Italiano sia Terracciano il portiere titolare, le partite più importanti le ha giocate lui. Fossi stato nella dirigenza avrei preso Cragno".