RFV Galante: "Brava Fiorentina a tenere Comuzzo. E bravo lui a non accettare l'Arabia"

Fabio Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Livorno e presente oggi all'Hotel Sheraton di Milano per gli ultimi giorni di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola dicendo la sua sugli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato. Intanto ha preso un ottimo allenatore. Poi c'è Mattia Viti, uno scuola Empoli, che ha già dimostrato di saperci fare. La permanenza di Pietro Comuzzo poi è un ottimo segnale, bravo Comuzzo e brava Fiorentina, la Nazionale ha bisogno di questi giocatori che poi se vanno in campionati periferici si perdono.

E su Moise Kean, che ha rifiutato l'Al Qadsiah e la proposta da più di 12 milioni all'anno: "Nel mio piccolo, perché non si parlava ai tempi di così tanti soldi, ho sempre preferito rimanere in Italia e nei club che amavo. Ho fatto tanti anni a Livorno, rifiutando realtà che mi avrebbero pagato di più".