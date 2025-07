RFV Gaetano Fontana: "Pioli cresciuto come palmares e conoscenze. Kean? Fiorentina pronta con piano B"

L'ex calciatore della Fiorentina Gaetano Fontana, attuale allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola a partire dall'arrivo di Stefano Pioli come tecnico: "E' una scelta azzeccata perché è un tecnico che è arrivato ai vertici e dopo l'esperienza di Firenze è migliorato dal punto di vista del palmares ma anche a livello delle sue conoscenze, ha dato un'impronta e idee nuove al Milan ad esempio".

Riguardo al modulo, con quale potrà giocare? "Parlando di crescita del tecnico oggi deve avere delle conoscenze allargate e non solo dei dogmi, non può essere legato ad un solo sistema di gioco anche perché nell'arco della partita cambiano tante situazioni. Anche i giocatori devono saper assolvere diverse situazioni ed è restrittivo parlare di ruolo. L'allenatore deve essere flessibile perché i giocatori possano rendere al massimo e la squadra non venga considerata solo in un sistema di gioco ma avere fluidità".

Che pensa di Kean? "La società avendo fissato la clausola è consapevole che possa andarsene e dunque credo abbia già un piano B, delle soluzioni alternative. Ritengo che Kean abbia dimostrato il suo valore nonostante lo scetticismo del suo arrivo. Lui ha conquistato la piazza e dimostrato il suo valore ed ora è di fronte ad un bivio. Ma credo che la dirigenza viola sia competente e avrà già fatto le sue considerazioni".

Nicolussi Caviglia può fare al caso della Fiorentina? "A me piace, è ovvio che sia molto giovane ed abbia bisogno di una piazza importante come Firenze che però gli dia modo di esprimersi. Piuò incarnare quelle geometrie che sta cercando la GFiorentina, peccato per Benrnabé che è un giocatoree formidabile ma Nicolussi Caviglia ha già fatto vedere le sue qualità ed è di prospettiva perciò è un'alternativa valida".