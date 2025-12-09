RFV Fratini senza freni: "Dodo, Gosens, De Gea e Fagioli vanno venduti"

L'intermediario e scout di mercato, Michele Fratini, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dei senatori viola, che non stanno rendendo come dovrebbero: "I vecchi fanno benissimo quando fanno la differenza. Serve gente che lotta e di questi grandi senatori, a parte Kean, io monetizzerei e farei un nuovo capitolo altrimenti finiamo nel baratro. Ho visto il supporto dei tifosi a Reggio Emilia, che fino al termine della partita hanno incitato la squadra, poi dopo il triplice fischio sono partite le contestazioni e la squadra non ha avuto il coraggio di andare sotto la curva, ma sono rimasti a metà campo".

Lei cosa farebbe adesso?

"Cinque giocatori via. Allora c'è una gerarchia che parte da Ferrari e arriva a Goretti, si vedono e si dicono che c'è da sfoltire la rosa e chi non ha voglia, via! Poi con le sue conoscenze i giocatori li trova".

Chi sono questi giocatori che manderebbe via?

"Dodo è il primo, che ha mercato. Gosens, ti ringraziamo, è stato un piacere, ma non si può avere un giocatori che gioca tre mesi. Lo dico? Tra i pali siamo tutti bravi, ma l'area piccola non è mai sua. In queste condizioni De Gea non fa la differenza. Noi vogliamo di più dai senatori. Fagioli, noi ti vogliamo bene, ti siamo stati vicini, perché quando arrivi da quella città non è facile, quindi via. Io da questi vorrei monetizzare 50/60 milioni con i quali rifaccio la squadra che manca. Si può avere una squadra senza regista, anche nel basket non si gioca senza play! Poi basta incolpare uno piuttosto di un altro, si perde tutti insieme. Firenze non merita questo. Io ho collaborato con Antognoni, allora vi dico che non si può fare un centenario senza Giancarlo Antognoni".