RFV Francesco Toldo non ci sta: "De Gea è un portiere top, facile criticarlo dal divano"

Così l'ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola in merito all'errore arbitrale che ieri l'altro ha portato all'1-0 dell'Inter: "Le immagini erano chiare, non penso che ci sia malafede assolutamente. Io ho fatto parte sia della Fiorentina che dell'Inter in epoche in cui il Var non c'era. Però i viola hanno fatto vedere di buono che con i cambi sono entrati giocatori che hanno dato una spinta maggiore. Ma l'Inter è una squadra difficile da superare, è difficile farle gol".

A Firenze ci sono dei nuovi giocatori che possono alzare il livello.

"Sto vedendo un lavoro di grandi investimenti da parte della Proprietà: tra il centro sportivo, tra la voglia di rifare lo stadio e il mercato ti dimostra che ha voglia di competere con le big".

Le sono piaciuti i nuovi acquisti?

"Zaniolo e Fagioli sono giovani di talento, hanno voglia di emergere e hanno una considerazione di stampo nazionale".

De Gea doveva uscire sul gol di Arnautovic?

"Bisogna sapere stare alle critiche. E' giusto criticarlo, ma dal divano è più facile. Il portiere non di discute, è tranquillo e tecnicamente bravissimo. Se capita una sbavatura, va bene così.