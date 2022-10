FOCOLARI A RFV, Nell'inizio no dei viola incide Italiano

Furio Focolari, giornalista e storica della Rai, è intervenuto nel corso delle trasmissioni di Radio FirenzeViola per commentare l'inizio di stagione della Fiorentina e per parlare della sfida di stasera al Franchi contro la Lazio. Ecco le sue considerazioni: "Se guardiamo la classifica il pronostico pende dalla parte della Lazio. Poi però se vediamo le due squadre direi che si equivalgono a livello di rosa. La Lazio ha un attaccante formidabile come Immobile ed un centrocampista fortissimo come Milinkovic-Savic, ci aggiungiamo anche Luis Alberto che però stasera dovrebbe partire dalla panchina; per il resto sono squaadre simili. La differenza è che Sarri sta facendo molto bene ed Italiano sta facendo molto male. Credo che nei risultati negativi dei viola Italiano ci abbia messo tanto del suo; il fatto che cambi così tante volte formazione non giova alla squadra.

Ripeto, la Fiorentina ha grandi giocatori: penso a Milenkovic, Amrabat e Biraghi che possono essere dei leader. Quindi si può fare di più, Italiano dovrebbe smettere di provare a fare il fenomeno, visto che l'anno scorso ha fatto molto bene ma quest'anno sta trovando più difficoltà.

La Lazio? In difesa ci sono due grandi giocatori come Romagnoli e Lazzari, per il resto non ci sono fenomeni dietro anche se il reparto che sembrerebbe meno forte è la miglior retroguardia del campionato con 5 gol subiti. Davanti poi c'è tanta classe. Poi la squadra di Sarri ha problemi in trasferta, vedremo se la Fiorentina riuscirà a sfruttare queste difficoltà.

Luis Alberto? Con Sarri trova qualche difficoltà ma è un grandissimo calciatore. Nella Lazio di Inzaghi, con Lucas Leiva e Milinkovic, formava un centrocampo tra i migliori in Europa. Alla Fiorentina avrebbe fatto la felicità dei tifosi".