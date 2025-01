FIRICANO A RFV, L. Henrique? Io andrei su Man o Maldini

FirenzeViola.it

Aldo Firicano, ex viola, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio', dicendo: "Fossi Palladino sarei molto contento dell'arrivo di Folorunsho, anche se è stato fermo qualche mese. Sappiamo che a Napoli si allenano molto bene. Secondo me è un giocatore di sostanza".

Prenderesti L. Henrique o un giocatore più pronto per il campionato italiano?

"Il brasiliano è un buon giocatore, ma io andrei su Man o Maldini visto che conoscono molto bene il campionato italiano. Prenderei anche un vice Kean e rafforzerei il centrocampo dando la possibilità a Palladino di giocare con un centrocampo a tre".

"Il risultato non è sempre lo specchio della partita, io credo che la squadra abbia fatto un bel girone di andata, quindi non penso che una gara storta possa cambiare il giudizio sull'allenatore. La valutazione va fatta quotidianamente."A me parlano molto bene di Valentini. Pongracic ancora non si è visto. Potenzialmente i giocatori per dare un cambio ci sarebbero. Ovviamente spetta alla società che vede la squadra ogni giorno, capire se c'è bisogno di intervenire ulteriormente sul mercato o meno".

