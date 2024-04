FIORINI A RFV, Belotti? Dal 2018 non è più lo stesso

FirenzeViola.it

Stefano Fiorini a Radio FirenzeViola

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Stefano Fiorini, noto preparatore atletico toscano, che ha detto la sua sul momento della stagione viola sulla gestione delle energie in questo finale di stagione: "Ho visto due secondi tempi dispendiosi con Juventus e Genoa. Mentre con l'Atalanta ho visto una squadra in forma per tutta la partita".

Come andrebbero gestite le risorse visto gli impegni extra-campionato?

"Giocare spesso è complicato per tutti. Il Liverpool in 10 giorni ha perso due partite e rischia di compromettere sia campionato che Europa League. Anche l'Atalanta ha un rendimento altalenante. In questo finale di stagione diventa troppo importante gestire le forze e farlo giorno per giorno".

Venendo ai singoli, cosa ne pensa dell'attuale condizione di Nico Gonzalez?

"Nico è un giocatore eccezionale che fa del fisico una delle sue doti, perché nell'uno contro uno è sopra la media. Spesso accade che se questo tipo di giocatori hanno un calo fisico o un infortunio diventano normali e questo sta accadendo a Nico. Per forza di cose, il lavoro nei mesi di inattività è stato gestito ad intensità minori rispetto al ritmo gara. In questo ultimo mese e mezzo mi aspetto un Nico migliore, con sprazzi ottimi ma non continui. Per questo motivo Italiano lo sta utilizzando in modo parziale".

Su Belotti dal punto di vista fisico come lo sta vedendo visto che alla Roma non aveva continuità mentre a Firenze ha trovato più minutaggio. Può reggere questi ritmi?

"Belotti l'ho seguito nel 2018. Ebbe un brutto infortunio dal quale recuperò velocemente per le qualificazioni al Mondiale. Da quel momento non è tornato il giocatore di prima. Il grande limite attuale di Belotti è la mancanza di anticipare i difensori in area di rigore per segnare. Rimane comunque una pedina fondamentale per la Fiorentina".

Arthur dopo un brillante avvio è andato in calo. Cosa ne pensa?

"Arthur inizio bello e promettente, pensavo di vedere un percorso opposto ovvero difficile all'inizio e bene nel finale,ma è successo il contrario".

