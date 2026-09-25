Corriere dello Sport: prove in mediana, Vanoli vuole far convivere Oulai e Fagioli

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Il Corriere dello Sport si concentra sul possibile tandem tra Inao Oulai e Nicolò Fagioli, che Paolo Vanoli potrebbe provare a costruire durante la maxi-sosta. Finora il tecnico ha preferito non schierarli insieme, soprattutto per la gestione tattica dell’ivoriano, definito dallo stesso allenatore un giocatore forte ma ancora troppo esuberante e istintivo. L’idea potrebbe prendere forma nel 4-2-3-1, con Fagioli chiamato a dettare i tempi della manovra e Oulai a svolgere un lavoro più da frangiflutti davanti alla difesa.

Secondo il quotidiano, il tempo a disposizione sarà però limitato, visto che Oulai rientrerà il 4 ottobre e Fagioli il 6, lasciando a Vanoli appena tre giorni per provare la coppia. L’ivoriano, dopo i 12 palloni recuperati contro il Pisa, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro il Napoli, un’esclusione che non è passata inosservata. Anche per questo, complice l’investimento estivo da 26 milioni più 4 di bonus, il Corriere dello Sport sottolinea come la sfida del tecnico sarà quella di valorizzare entrambi, rendendoli complementari. In quest’ottica potrebbe essere Cher Ndour, finora stabilizzatore del reparto, a perdere spazio.

