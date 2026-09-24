Mario Cassano: "Vanoli non mi stupisce, le dichiarazioni di Grosso sì"

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Così, Mario Cassano, ex portiere di Fiorentina ed Empoli, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per fare il punto sul momento della Fiorentina: "La buona notizia è che De Gea è tornato ai suoi livelli, la Fiorentina ne ha davvero tanto bisogno anche come figura nello spogliatoio. Indubbiamente ha tutti gli elementi per essere un leadere e capitano. Da ex portiere dico che ridurre il capitano alla figura che protesta con l'arbitro è un po' riduttivo, non lo vedo poi a fare questo, il capitano lo si fa soprattutto quando si è fuori dal campo. Io lo vedo bene in questa veste, altrimenti a chi dovrebbe andare la fascia? In una rosa come quella della Fiorentina la figura più adatta è quella di De Gea.

Da suo ex compagno, è stupito dall'impatto di Vanoli?

"Più che altro ero sorpreso dalle dichiarazioni fatte da Grosso e uscite sui giornali, dal fatto che abbia definito questa squadra inallenabile dopo tutto quello che è stato fatto sul mercato. Non mi ha stupito l'impatto di Vanoli. Poi ci saranno passi falsi, ma è una sicurezza. Paolo era un allenatore anche quando giocava, era un giocatore perfetto per ogni allenatore, lui, Cois, Adani, rendevano il compito del tecnico più semplice.

A Firenze c'è entusiasmo, ma la squadra è comunque diciassettesima.

"Questo è un entusiasmo di paura per me. L'anno scorso c'era il rifiuto della condizione in cui si trovava la squadra, hanno fatto tutti fatica a rendersi conto della situazione. Quest'anno c'è stata la paura di rifare un anno come lo scorso, i fantasmi c'erano e ci sono ancora. Ora ogni cosa positiva che succede è un respiro di sollievo, anche se ancora la classifica è brutta e io da tifoso della Fiorentina non mi sentirei tranquillo".