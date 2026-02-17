Il duo Vanoli-Paratici ha rigenerato Kean, la Gazzetta: "Moise, caccia al tris"

Il titolo con cui la Gazzetta dello Sport questa mattina apre il tema legato alla Fiorentina è dedicato al centravanti viola Moise Kean: "Kean caccia al tris. È rinato con Vanoli per la viola e per l'Italia". La rosea in merito ha infatti aggiunto l'importanza di alcuni fattori sulla ripresa del bomber gigliato, reduce da due gol consecutivi in Serie A: "È bastata la puntura di Fabio Paratici per ottenere l’effetto Ruud van Nistelrooy: l’ex centravanti olandese diceva che i gol sono come il ketchup, quando cominciano a uscire non si fermano più, e Moise Kean dopo le parole del nuovo direttore sportivo della Fiorentina è riuscito a sbloccare il tubetto.

Con Vanoli Moise è passato dalla media di un gol ogni 480 minuti a uno ogni 147. E’ il miglior marcatore della squadra in A (7 centri,8 in stagione) e per arrampicarsi fino alla doppia cifra deve salire soltanto altri due gradini".