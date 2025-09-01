Fiorentina, il CNB di Calamai: "Preoccupato per Kean. Dà il meglio da prima punta"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato della gara di ieri, del pareggio con il Torino. Queste le sue parole: "Dopo queste due partite mi fa scattare un campanellino di allarme Moise Kean. Mi preoccupa il fatto che ho sempre pensato che Kean funzionasse al 100% quando poteva avere tutta la sua area di attacco a disposizione. Ci sono dei tipi di attaccanti che funzionano solo se gli altri sono a servizio loro.

Questo è il grande dubbio: funziona Kean con Piccoli e Gudmundsson insieme? O magari anche con Dzeko? Oppure dobbiamo restituirgli libertà di azione. Spero che al ritorno in campo dopo la sosta questo dubbio svanisca. Io pensavo di fare 4 punti in queste due trasferte, non siamo partiti bene ma non è successo niente di particolare. Non mi preoccupa l'idea di calcio di Pioli, mi piace il 3-4-1-2".