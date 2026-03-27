RFV Fattori: "Kean? Bel gol. L'Italia ha bisogno dei cambi di campo per girare"

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Così Sauro Fattori, ex viola, nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento": "La verità è che ieri Kean ha fatto un bel gol. Non ha fatto una bella partita, ma in questa Italia non è facile fare una grande prestazione per il gioco che stiamo facendo. Siamo una squadra, che non prende tante reti, l'unico che ci può far prendere gol è Donnarumma quando gioca con i piedi. È un po' fallace su questo aspetto".

Cosa pensa del modulo utilizzato dall'Italia?

"In questo modulo, il 5-3-2, non ci sono le cosiddette catene di destra o di sinistra. Queste ci sono solo quando si gioca a quattro dietro. La Fiorentina non gioca con questo modulo e ciò vuol dire, che ha meno bisogno di riferimenti di impostazione. Questo modulo senza cambi di campo non ha senso e devono essere fatti, nella formazione di ieri, da Calafiori e Mancini. Senza i cambi gioco la squadra non riesce a girare. Se fai il cambio di campo o Politano a destra o Dimarco a sinistra sono da soli, privi di marcatura. Ieri nel primo tempo non si riusciva a trovare sfoghi, perché davanti siamo piantati. A certi livelli, io mi aspetto che si sappia interpretare queste situazioni. L'Inter di Inzaghi, che giocava con questo modulo, faceva continuamente dei cambi di campo. L'Italia è una squadra ferma. Se non apri non combini niente, perché non fai muovere l'avversario".