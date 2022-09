FANTINI A RFV, Avvicinerei Barak a Jovic o Cabral

L'ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato così a RadioFirenzeviola della squadra viola: "Le parole di Italiano sembrano di preoccupazione. Stasera sono favoriti i turchi, la Fiorentina anche per le tante assenze parte in svantaggio. Confido però tantissimo nella mentalità e nel gioco di Italiano".

Su Jovic: "Io avvicinerei un giocatore sia a lui che a Cabral, hanno bisogno di qualcuno vicino. Sono due giocatori a mio modesto avviso hanno bisogno di un sostegno, ma questo comporterebbe un cambio di modulo. Per il momento Italiano sta continuando con il 4-3-3 però son convinto che se in futuro le cose non dovessero andare bene, potrebbe prendere in seria considerazione il cambio modulo. Non per niente è stato acquistato anche Barak che quel ruolo più vicino alla punta lo può fare".

Sulla coppia Jovic-Cabral: "Il problema diventa poi la fase difensiva se giocano tutte e due. Uno si deve per forza sacrificare, la vedo dura. Ci sta provando la Juve con Milik e Vlahovic ma non sempre i risultati sono quelli sperati".

La squadra si è montata la testa? "La presunzione ci può essere quando le cose vanno bene. Dovrebbe essere però anche la forza. In una piazza come Firenze che pretende molto, avere una determinata presunzione questo aiuta. A me per esempio aiutava tantissimo questa cosa. Non penso e non vedo che la Fiorentina al momento abbia questa presunzione. Poi la Fiorentina lo scorso anno era un po' la sorpresa, quest'anno le avversarie affrontano la Fiorentina con un'altra mentalità. Ora incontrano avversari che li conoscono e vengono più preparati".