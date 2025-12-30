RFV Fabrizio Berni: "Mi ha deluso anche Vanoli. La speranza è il mercato"

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "C'è delusione totale, perché è impossibile che la Fiorentina abbia vinto solo una partita da inizio campionato. C'è una mancanza da parte di tutti. Tra i giocatori, non si sono inseriti i nuovi e non si sono confermati i vecchi. Addirittura ci sono delle sceneggiate alla Merola a fronte di un rigore. Roba nemmeno da terza categoria".

Cosa pensa di Vanoli?

"Sono molto deluso anche dall'allenatore, perché non si può giustificare un rigore non calciato dicendo che il giocatore non se la sentiva. Bisogna imporgli di calciarlo, non giustificarlo. Alla luce di tutto questo, situazione non può che essere drammatica".

Che succede adesso?

"L'unica speranza è che a gennaio venga fatto un ribaltone di giocatori con l'arrivo di Paratici. Anche considerando che le nostre contendenti vanno piano come noi. Quindi un barlume di speranza ci può essere ancora, ma non possiamo aspettare sempre la partita prossima...".

