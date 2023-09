EVACUO A RFV, Nzola? So come si sta senza gol

FirenzeViola.it

Felice Evacuo a Radio Firenze Viola

Felice Evacuo, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra".

Cosa ne pensa di Nzola e dell'attacco della Fiorentina?

"Lo conosco bene Nzola, è sempre stato voluto da Italiano perché sa cosa può dare. Passare dallo Spezia alla Fiorentina è un salto grosso, gli serve tempo per ambientarsi. In attacco la Fiorentina ha grandi nomi, lo abbiamo visto, e il mister li sa far giocare. Non mi fossilizzerei solo su Nzola o Beltran, ma sull'insieme".

Come si vive l'assenza del gol?

"Io la vivevo male, non è un momento semplice per gli attaccanti, ma prima o poi i gol arriveranno. Anche Cabral inizialmente faceva fatica a segnare, ma nella seconda metà di stagione ha trovato continuità. Peccato poi per Jovic, che secondo me ha tante qualità. In questo momento comunque si può sopperire all'assenza di gol degli attaccanti in altri modi".

Prosegue: "Se lo stadio ti mette pressione è normale, ma dipende dal carattere del giocatore. Io l'ho sempre vissuto con serenità, basta metterci impegni e lavorare: un gol ti può sbloccare".

Sull'alternanza Christensen-Terracciano: "La Fiorentina conosce bene Terracciano, la società ha fiducia in lui, mentre non conosco molto Christensen. Italiano chiede ai portieri di saper giocare con i piedi. Il livello della squadra si è alzato negli anni e adesso anche le aspettative dopo le due finali perse".

Nzola o Beltran contro il Genk?

"Difficile rispondere, andrebbe vissuta la settimana, ma credo che il mister li alterni sia in Coppa che in campionato. Penso che giovedì possa giocare Beltran, ma è complicato capire quale è la soluzione migliore".

La Fiorentina è in linea con le proprie aspettative?

"Gli inizi di campionato sono sempre difficili, vedi la Lazio. La Fiorentina comunque è in linea con le aspettative, ma ancora è presto per parlare ad esempio di zona Champions. Questa squadra, come ha già dimostrato, darà del filo da torcere e otterrà dei bei risultati".