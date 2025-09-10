RFV Eugenio Ascari: "L'investimento su Piccoli? Una cifra normale"

Il noto agente, Eugenio Ascari, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Kean è stato indubbiamente un buon affare, sono i numeri a dimostrarlo e le cifre che circolano attualmente, un rendimento coni fiocchi da parte della Fiorentina per le prestazioni messe in atto dal centro avanti azzurro".



Cosa ne pensa sulla spesa di Piccoli?

"Credo che si sia trattato dell'acquisto più caro nella storia della Fiorentina e di conseguenza dell'epoca di Commisso. E' un investimento importante però valutando l'età del calciatore e il fatto che in Italia ci sia una grossa carenza di attaccanti il che determina un innalzamento delle cifre d'acquisto, è una cifra normale".



I leader sia in campo che fuori secondo Pradè sono De Gea, Pablo Marì, Gosens, Mandragora. Pablo Marì viene ritenuto un giocatore da cui ripartire e la Fioretina ha rifiutato tutte le offerte, cosa ne pensa?

"Pablo Marì sicuramente è un leader, l'anno scorso l'ha dimostrato sia nello spogliatoio e in campo perché era interno del trittico difensivo, ruolo che quest'anno è andato a occupare Pongracic. Mi meraviglio che fra i leader non abbia indicato Dzeko, che è un leader silenzioso però credo che con il proprio comportamento può essere considerato".



Cosa ne pensa della coppia Kean-Piccoli?

"Secondo me nella Fiorentina può essere Kean che arretra creando spazi per Piccoli, così come può succedere l'opposto cioè Piccoli a lavorare per Kean".



