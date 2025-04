RFV Emil Kaminski (Jagiellonia): "Contro il Betis noi ci crediamo, in casa possiamo fare bene"

Emil Kaminski, responsabile della comunicazione per lo Jagiellonia, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" e si è soffermata sulla Conference League e sulla gara contro il Betis: "Non bisogna dimenticare che il Betis è uno dei favoriti per la vittoria finale. Hanno dei giocatori forti, però il Jagiellonia in casa è altrettante forte. Non perde in casa da agosto in Europa, l'ultima sconfitta è stata contro l'Ajax. Questa squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, soprattutto sotto il profilo tattico. Il nostro allenatore è giovanissimo, ha 33 anni. Lo stile di gioco è cambiato e giocare in casa è il nostro punto di forza. Pululu è il capocannoniere della Conference e crediamo molto in lui. Questo risultato di 2-0 all'andata non ci chiude le porte, loro partono favoriti, ma noi in casa vogliamo dare tutto. E' una delle gare più importanti della storia del Jagiellonia".

In cosa è forte il Betis? "Nelle individualità, tipo Isco e Lo Celso. A Siviglia abbiamo anche segnato però in fuorigioco, la chiave potrebbe essere giocare sulle fasce laterali perché loro un po' soffrivano. Domani per noi sarà una festa, lo stadio sarà pieno, più di 20mila tifosi. L'atmosfera sarà di grande festa".

Legia Varsavia ha possibilità con il Chelsea? "Le chances sono veramente poche, nel calcio però ci sono tante variabili. Non si può chiudere le porte definitivamente, il Chelsea ha vinto 3-0 e parte favoritissimo. Hanno già un piede e mezzo in semifinale, però nel calcio può succedere di tutto".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!