RFV Drago: "Vanoli ha il temperamento che serve alla Fiorentina. Pioli? Per chi allena in altri contesti difficile riabituarsi"

vedi letture

L'allenatore Massimo Drago è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare, tra le altre cose, di Fiorentina: "Una sorpresa in negativo vedere la Fiorentina in quella situazione di classifica ma c'è tempo per recuperare. Si è cambiato registro e si è scelto Vanoli che ha il temperamento giusto perciò serviva uno così alla squadra viola. Se Pioli ha sbagliato? Quando si è fuori e si lavora in un contesto con meno pressione e giocatori più scadenti riabituarsi al campionato italiano per me non è facile".

Cosa è mancato? "Col Como mi è sembrata una squadra sfilacciata e gli altri trovano spazi. La Fiorentina dunque deve ritrovare compattezza".

Vanoli è per l'emergenza o può aprire un ciclo? "La Fiorentina ora deve pensare solo uscire da questa situazione poi si può passare a programmare un futuro più roseo, ma non essendo abituata a trovarsi in questa situazione la Fiorentina fatica a tirarsi fuori".

Ascolta il podcast per l'intervista completa