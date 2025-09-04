RFV Dossena: "Bravo Nicolussi Caviglia, il golf ti permette di staccare dalle pressioni"

Giuseppe Dossena, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio":

Sul mercato della Fiorentina e sugli obbiettivi stagionali. "C'è stato qualche cambiamento, con un tecnico nuovo come Pioli che però non è un novizio. Io credo che la Fiorentina possa ritagliarsi un ruolo in questo campionato, lo ha fatto negli ultimi anni soprattutto in Europa, e se sarà in grado di inserire i nuovi in un meccanismo che funziona lo farà anche quest'anno. La proprietà dal canto suo non ha mai lesinato risorse per rafforzare la squadra.

Sul centrocampo viola: "E arrivata tutta gente di qualità. E' difficile pronosticare qualcosa perché un giocatore quando passa da una squadra all'altra non sempre rende uguale. A Firenze però c'è l'ambiente giusto e un allenatore come Pioli che ha grande esperienza e saprà mettere in condizione di giocare ragazzi con caratteristiche diverse.

Sull'arrivo di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: "L'ho incrociato questa estate in Val d'Aosta, abbiamo giocato sullo stesso campo da golf, è un ragazzo simpatico. Poi chi apprezza il golf ha la mia simpatia (ride n.d.r). Io ritengo che chi ha una passione o anche più di una, come possono essere il golf, che in Inghilterra è molto praticato dai giocatori, o la lettura, è maggiormente in grado di staccare mentalmente dalle pressioni che ti mette il calcio. L'anno scorso a Venezia non ha fatto male, ha delle caratteristiche precise che ovviamente deve completare per trovare la propria dimensione. Firenze però è una piazza esigente e se lui vuole fare il salto di carriera non deve sprecare questa occasione".

