RFV Doppietta di Kean con l'Italia, Boninsegna: "La Nazionale non potrebbe avere di meglio"

Roberto Boninsegna, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio per parlare del momento che sta vivendo Moise Kean dopo la doppietta con l'Italia di ieri sera: "Kean è un buon giocatore, va molto d’accordo con Retegui, sono una bella coppia. L'Italia non mi è piaciuta per niente, menomale che l'attacco ha funzionato. Kean è una prima punta di riferimento per la squadra, può sicuramente giocare insieme ad un altro attaccante. Rispetto a Retegui, ad esempio, lo vedo più punta, è più egoista".

È l'attaccante più forte della Serie A? Può vincere la classifica marcatori?

"Sicuramente sì. L'anno scorso l'ha vinta Retegui. Ma come tutti i grandi attaccanti può vincere la classifica cannonieri".

La Nazionale ha trovato il suo attaccante?

"Ne ha due. Meglio di così non potrebbe avere la Nazionale in questo momento. L'Italia non ha bisogno di punte, sono entrambi forti e vedono la porta".

