DINI A RFV, Italiano è 2 anni che è tra i top allenatori

Il noto avvocato Giulio Dini ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro": "Il Basilea è una squadra che ti morde i polpacci. Queste sono squadre che fanno calcio, utilizzano l'Europa come trampolino, come vetrina. Sono passati tanti giocatori buoni al Basilea come Frei. Venderanno carissima la pelle".

C'è da preoccuparsi se la Fiorentina fosse quella vista in Campania?

"Si, ma penso che la Fiorentina risponda in maniera adeguata. Vale sempre il postulato di questa stagione. La Fiorentina riesce a reggere due giocatori di quelli che giocano meno, ma come mancano 4/5 tasselli principali la Viola ne risente, così come il Napoli".

La Fiorentina è stanca ma è proiettata con la testa sulle coppe.

"Sicuramente è stanca, bisogna dare atto alla capacità di riuscire a tirare avanti in tutte le competizioni, va riconosciuta la bravura dell’allenatore. Le seconde linee rimangono tali, sarà un argomento di mercato".

A Napoli fanno il nome di Italiano come post Spalletti.

"Mi chiedo per chi fa queste ipotesi se ha mai avuto a che fare con la presidenza. Per chi dice che certe persone se ne vanno, deve dire come se ne vanno. Basta vedere la vicenda Sarri. Il Napoli è una società che calcola molto bene".

Italiano è stato tra i migliori allenatori quest'anno?

"È due anni che è tra i migliori. Lo scorso anno è stato sensazionale, quest'anno è partito con delle difficoltà ma poi ha saputo far bene nella fase decisiva della stagione. È un allenatore con un carattere forte, particolarmente esigente, sul gruppo però, non sula società. Italiano è fatto così non ha mai avuto pretese sulla società. Poi ovvio, dopo un percorso che ti ha affermato, magari hai più potere decisionale sulla rosa, però ci deve essere coerenza sugli obiettivi della società e la potenzialità della rosa".

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla situazione in casa Juventus?

"Sono 75 pagine di motivazione, non basta leggerle vanno anche interpretate, alcuni passaggi sono volti sono a motivazioni giuridiche. Se dovessi fare un titolo sarebbe "I media hanno perso un'altra volta". Ricordo le uscite sull’annullamento dei 15 punti di penalizzazione alla Juve, invece ha stravinto la procura federale".