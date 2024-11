DINI A RFV, Campionato equilibrato senza schiacciasassi

FirenzeViola.it

L'avvocato Giulio Dini ha parlato a 'Palla al centro', in diretta su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a partire da una riflessione sul momento di forma della Fiorentina: "I numeri dicono che la Fiorentina è in corsa per lo Scudetto, viene da una striscia molto positiva anche contro avversarie di spessore come Roma, Milan, Lazio. L'unica sconfitta è stata contro l'Atalanta, una partita in cui la Fiorentina ha anche giocato bene nel primo tempo. Questo ci fa avere almeno la curiosità di misurarci contro certe squadre. Vedendo squadre come Juventus, Inter e Napoli viene anche da pensare che quest'anno non ci sia una squadra schiacciasassi. C'è tanto equilibrio, che è un pro e un contro, e adesso non è impensabile fare una corsa insieme alle altre cinque squadre".

Palladino in cosa la sta stupendo?

"Palladino è la controparte di Italiano. Di lui mi è piaciuta la riconversione nella partita contro la Lazio. Il Mister aveva pensato magari a degli esperimenti e a salvaguardare degli equilibri di spogliatoio. E' un allenatore che non ha dogmi e non sta sul fiato dei giocatori cercando di telecomandarli. Questa modalità è ambivalente: per qualcuno è un'occasione, per altri un limite. E quindi insistere su un sistema di gioco anziché sui singoli per me si è rivelato ul limite. Questo Palladino non lo fa, che però certe volte è un po' troppo positivo. Partite come Cipro servono anche per vedere i progressi di un tecnico, lì c'è stato una battuta d'arresto non tanto nel risultato quanto nella decisività dell'allenatore".

