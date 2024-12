DI PALMA A RFV, Martinelli? Deve andare a giocare

FirenzeViola.it

Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri anche nella Fiorentina nella sua carriera, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', iniziando dalle valutazioni su Martinelli: "Da tempo dico che è un buon portiere e secondo me lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato. Sarebbe l'ideale dargli continuità perché più gioca e più fa esperienza".

Dovrebbe diventare il portiere di Conference o dovrebbe trovare una squadra che gli dà più spazio?

"Queste sono le due possibilità. Andare a giocare sarebbe la cosa migliore ma in alternativa deve essere il secondo, non certo il terzo altrimenti è un anno sprecato. Bisogna capire l'allenatore e la società come la pensano ma per me non ci sono dubbi: deve andare a giocare. Io a Parma avevo Bucci e voleva giocare perché era terzo portiere. Lo mandammo a Caserta, poi in B con Ancelotti e poi era pronto per la Serie A, tant'è che giocò titolare da noi".

