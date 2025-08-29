RFV Di Gennaro: "Tanta fiducia in Pioli. La Fiorentina ha la Conference in testa"

Ospite nella mattinata di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, ha parlato così della vittoria sofferta della Fiorentina contro il Polissya: "Ci son stati 25' difficili. Con errori di singoli e di reparto, al primo minuto c'è un errore di valutazione di Comuzzo e De Gea. Poi è arrivato il gol incredibile del 2-0 che ha portato a minuti di sofferenza. Si è risolto tutto mettendo dentro giocatori che fanno la differenza. Sono sempre più convinto che questa squadra farà bene, al netto della prima mezz'ora di ieri. C'è sempre l'incognita del mercato aperto che non va bene, con giocatori distratti, procuratori che chiamano a ridosso delle partite. Le difficoltà ci sono anche per queste dinamiche. Ora vedremo cosa succederà: se arriverà Lindelof sarà anche per la volontà di fare qualcosa di importante a livello europeo, la Conference è un grande obiettivo anche per il livello basso della competizione.

E su Hans Nicolussi Caviglia, sempre più vicino alla Fiorentina: "Nicolussi è un investimento importante e un giocatore forte, con tiro da fuori e visione. Se gioca a due non lo vedo bene con Fagioli, serve uno come Sohm e uno dei due. Se giochi a tre invece possono cambiare tante cose, con Fagioli e Sohm e in mezzo Nicolussi Caviglia, che è un regista classico. Poi occhio che c'è anche Mandragora. In generale sono tutti calciatori di qualità, anche Sohm, che non è al massimo della condizione".