RFV Di Gennaro: "Kean miglior punta in Serie A. Curioso del doppio regista Nicolussi-Fagioli"

vedi letture

Ospite nella mattinata di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, ha parlato così durante la trasmissione "Chi si Compra" della sfida, in programma domani sera al Franchi, tra Napoli e Fiorentina: "La forza di Conte è quella di riuscire a dare equilibrio e di riuscire livello tattico a cambiare a seconda dell'organico a disposizione. Ha questa qualità e la sfrutta con McTominay che parte da sinistra e si butta dentro. Lui, De Bruyne e Anguissa hanno la capacità di arrivare al gol. Poi ci sono anche tanti esterni. La Fiorentina deve giocare tecnicamente di qualità. L'ha detto Pioli e l'ha detto la società, c'è da alzare l'asticella a livello tecnico per arrivare a vincere qualcosa. Dietro il Napoli avrà Beukema e Buongiorno, una coppia inedita, che il duo offensivo offensivo della Fiorentina può mettere in difficoltà. E' la prima di un lotto di sfide che prima della sosta può dare una classifica importante. Riguardo al centrocampo mi intriga la possibilità di giocare con due registi, Nicolussi Caviglia e Fagioli, con Mandragora a dare equilibrio".

Come dovrà interpretare domani la sfida la Fiorentina?

"Dipende dal centrocampo, da chi può schermare gli inserimenti dei centrocampisti partenopei. De Bruyne è un giocatore intelligente che se marcato esce e viene fuori a cercare la palla. C'è bisogno di un importante lavoro difensivo di reparto. Da capire come la Fiorentina poi giocherà davanti perché potrebbe sfruttare la coppia difensiva nuova del Napoli".

Kean è l'attaccante più forte del campionato?

"Senza dubbio è l'attaccante più forte della Serie A"

Kean e Piccoli posso giocare insieme nella Fiorentina?

"Con Retegui Kean si è trovato bene poi dipende da cosa viene provato durante la settimana. Con Dzeko non vedo problemi per caratteristiche. Piccoli invece è più una prima punta con Kean che potrebbe più svariare. Penso che domani Pioli inizi con Kean e Piccoli".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA