Di Gennaro: "Era da tempo che non si vedeva la Fiorentina investire così sul mercato"

Ospite nella mattinata di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?", Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, ha parlato così del mercato della Fiorentina: "La campagna acquisti viola mi ha soddisfatto. L'ultimo giocatore che è arrivato, Lamptey, può essere molto utile per dare il cambio a Dodò e ha già una buona esperienza visto che è un 2000. Gli esterni di centrocampo poi per come gioca Pioli sono molto importanti, basta pensare al gol fatto in Conference League con l'assist di Gosens per il gol dello stesso Dodò. Guardando più in generale mi è piaciuto il colpo Piccoli oltre al fatto che sia rimasto un bel prospetto italiano come Comuzzo"

Come valuta l'avvio in campionato degli uomini di Pioli: "Se si deve valutare le prime due giornate ovviamente si poteva fare di più sia come punti che come gioco, ma è un problema che hanno in tante squadre in Italia. Sarebbe potuto arrivare qualche altro giocatore, come per dire Bernabè che poteva essere il regista in prospettiva. C'è comunque Nicolussi Caviglia che è arrivato per fare quel ruolo. La rosa è di ottimo livello con alternative per competere su tutti i fronti, con la Conference come obbiettivo primario visto che Pioli ha giustamente detto di voler vincere un trofeo. Poi ovviamente ci sarà da alzare il livello in campionato per arrivare per dire in Europa League o magari anche in Champions. Dopo Napoli e Inter vedo una lotta serrata, con la Juventus che però ha fatto degli ottimi acquisti in attacco e ha recuperato Bremer in difesa. Tornando però alla Fiorentina sono molto ottimista nonostante i risultati in questo avvio di Serie A non siano stati quelli che ci aspettavamo".

Ancora sulla campagna acquisti: "Erano anni se non sbaglio che la Fiorentina non investiva così tanto sul mercato. Questo deve responsabilizzare ancora di più tutto l'ambiente. Se Commisso per dire avesse avuto lo stadio di proprietà avrebbe investito il doppio dei 60 milioni immessi questa estate sul mercato. Tutto ciò non fa altro che darmi fiducia e mi fa dare ancora più responsabilità nei confronti dell'allenatore e dei giocatori"

