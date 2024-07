DI GENNARO A RFV, Italia di Spalletti squadra senz'anima

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio ad Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina e attualmente commentatore sportivo per RaiSport ha parlato così della debacle della Nazionale Italiana a Euro2024: "Non possiamo essere questi. Contro la Svizzera non c'è stato niente. Quella che ho visto era una squadra che non c'era non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come spirito, anima. Il secondo gol è la sintesi di un atteggiamento che non si può accettare, sembrava una partita del giovedì. Tutto questo esula dalle scelte, dal discorso fisico e tecnico. Qui si parla appunto di atteggiamento. Il gol di Zaccagni doveva essere una scintilla e invece no.

Qui si parla sempre di giovani, settori giovanili. Abbiamo una grande Under17 che ha appena vinto l'Europeo, ma chi me lo dice che questi ragazzi esordiranno in prima squadra? Basta vedere le nazionali giovanili precedenti: è trent'anni che sento partire dei settori giovanili. I problemi questo movimento li ha sempre. Li avevamo anche dopo la vittoria di Wembley di tre anni fa".

