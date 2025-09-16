RFV Di Chiara: "Pioli infonda carattere alla squadra. Mediana? Va trovata la quadra"

Alberto Di Chiara, ex viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" partendo dall'analisi dell'inizio di stagione di Stefano Pioli: "Deve cercare di riprendere la squadra e di portare quella tranquillità e sicurezza per raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo momento non è riuscito ancora a trovare il bandolo della matassa di questa squadra, che è composta di acquisti mirati ma che, allo stesso tempo, devono ancora dimostrare, sono tutte scommesse da vincere, a cui devi dare la giusta motivazione, al di là del merito di aver mantenuto l'intelaiatura con De Gea, Kean e Gosens. Pioli deve cercare di trovare quell'atteggiamento, quell’aggressività che ancora in questa squadra non si è visto. Così come non s'è vista una squadra che ha reagito con rabbia, con determinazione".

Qual è il giocatore che l'ha lasciata più interdetto e quello su cui ha più fiducia?

"Kean e De Gea sono sicuramente due punti di riferimento fondamentali per la squadra. Mi ha lasciato interdetto il centrocampo: Fagioli sembra un pesce fuor d'acqua, non riesce ad essere il perno della squadra. A questa squadra manca un regista che faccia partire l'azione. Nel secondo tempo Fazzini e Nicolussi Caviglia hanno fatto la differenza, tenendo conto però del calo del Napoli che ha smesso di giocare sul 3-0".

Dodò e Gosens sarebbero sacrificati se si passasse alla difesa a 4?

"È chiaro che se hai due terzini di spinta la soluzione sarebbe giocare con i terzini a tutta fascia, ma questo gioco poi andrebbe supportato da un centrocampo che porti equilibrio".

