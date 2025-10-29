RFV Di Chiara: " Dodò mai stato un fuoriclasse. Gosens ora un vero fantasma"

L'ex esterno viola Alberto di Chiara ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "C'è un momento molto particolare sia a livello tecnico, di spogliatoio e anche i discorso societario, si vede che non c'è un riferimento vero e proprio. Quando c'è mancanza di veri talenti, andare nello spogliatoio e non trovare conforto a livello mentale è fondamentale".

Cosa ne pensa di Pioli?

"Secondo me Pioli è una persona tranquilla, che si è sempre comportato con quella umiltà che lo caratterizzava. Pioli non è mai stato un anno fermo, è segno di continuità ma ora gli sta mancando quella forma di sicurezza che aveva, quindi forse questa può essere una chiave di lettura. Italiano ha cercato di trovare uno schema diverso, succede a tutti gli allenatori. Quindi andando ad analizzare partita per partita quella migliore è stata quella in Conference".

Come è possibile che Dodò ha sbagliato il gol contro il Bologna, e Gosens?

"Dodò non è mai stato un fuoriclasse al di là della sua bravura nella corsa e nel saltare l'uomo, su quella palla contro il Bologna ci è andato ad occhi chiusi e per quanto riguarda Gosens è un vero e proprio fantasma, non arriva mai sul fondo ed è al di sotto della sufficienza".

