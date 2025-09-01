RFV De Sinopoli (ATF): "Cagliari e Torino due campacci. Col Napoli mi aspetto un Franchi pieno"

Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Viola, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo partiti non in maniera straordinaria però in campionato siamo andati in due campi difficili per noi storicamente. Me li prendo questi pareggi anche se hanno una storia. Ieri non è stata una gara straordinaria e a Cagliari abbiamo preso il pari all'ultimo. C'è difficoltà ma fa parte di un comune denominatore con le altre. Considerando che contro Cagliari e Torino abbiamo dovuto fare la partita, potrebbe essere interessante vedere i viola contro il Napoli che è un avversario di maggiore livello e dovrà lui fare la gara. Vediamo comunque una squadra sotto pressione, anche se è ancora presto".

A Kean potrebbe dar fastidio un'altra punta accanto?

"Può anche starci ma non possiamo neanche farci dettare tutta la linea dal giocatore, sono dei professionisti. Gli allenatori sono i primi a pagare. Va costruita una rosa che esalta le caratteristiche dei migliori ma non si può far girare tutto sui desiderata di un singolo calciatore. Non può decidere un giocatore come si gioca. Non si può basare tutto su quello che potrebbe volere un giocatore".

Che Franchi si aspetta contro il Napoli?

"Me lo aspetto completo. Non sarà difficile riempirlo perché i posti sono pochi e metà sono andati via con gli abbonamenti. C'è richiesta di biglietti, poi comunque il Napoli ha tanti tifosi in zona. Sarà un mese pesante perché ci sono Napoli, Como, poi il Pisa. Cambio di orario? Non so quale sarebbe il problema. Potrebbe essere però uno dei motivi per il quale non è partita ancora la vendita dei tagliandi".