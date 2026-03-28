RFV Collovati: "Ho esultato anche io come Dimarco. E su Hellas-Fiorentina..."

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Fulvio Collovati ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante "Firenze in campo", dicendo la sua su vari temi a partire da Kean: "Io ho visto un giocatore in forma, molto più di Retegui che paga il fatto di non giocare da tempo. Kean era in condizione, forse nelle ultime partite con la Fiorentina non è stato così ma tra gli attaccanti giovani che ci sono è tra i migliori. A Firenze ci si aspetta qualcosa di più ma mancano ancora 8 partite e sono sicuro che sarà in grado di dare tanto ai viola".

Come vede la coppia con Pio Esposito?

"Sono la coppia migliore per l'attacco dell'Italia. Ho visto paragoni improponibili su Pio ma è un giovane di grande valore. Deve crescere ma ripeto, la coppia con Kean è la migliore".

Come legge le polemiche per le esultanze dell'Italia per aver pescato la Bosnia?

"Non vanno trovate giustificazioni, è un gesto normale. Forse loro stanno preparando la partita dal punto di vista psicologico ma è normale. Ho esultato anche io. Il gesto di Dimarco è istintivo ma andiamo oltre, è una polemica inutile".

Dopo la sosta ci sarà Hellas-Fiorentina.

"Qualche problema dopo la sosta c'è sempre ma con tutto il rispetto per il Verona che secondo me è già retrocesso, la Fiorentina come abbiamo visto contro l'Inter è superiore. Dovrà mettere un altro mattoncino per la salvezza che secondo me sarà senza problemi per i viola".