DE SINOPOLI A RFV, Twente farà da spartiacque

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola omaggiando anche Valter Tanturli, tifoso viola scomparso ormai 9 anni fa: "Valter era la quinta essenza del tifo viola, ha fatto la storia della Curva".

Esempi di tifo che lui ha lasciato ma che oggi si vede meno?

"Lui nasce e muore ultras. Si è sempre impegnato in questo, è l'esempio più importante del tifo viola, ha interpretato benissimo la passione. É sempre stato una persona estremamente credibile in tutto ciò che ha fatto".

Sull'omaggio a Valter: "Ogni anno il viola club Vieusseux omaggia Valter, lasciamo sempre uno striscione in suo onore. Lui domina la scena, è giusto rendergli omaggio. Certo, si fa fatica a parlarne anche se il dolore col tempo si stempera, ma va detto che ha dato tanto a tutti noi".

Come si prepara questa stagione piena di aspettative e impegni?

"Ci auguriamo prima di tutto che ci siano tanti impegni. Il Twente farà da spartiacque: dobbiamo capire se siamo superiori ad una buona squadra come gli olandesi e passare il turno. Poi il tifo e la passione vanno di pari passo alla squadra. A fine mese ci sarà una trasferta in Europa e poi un eventuale sorteggio del girone. Tornare a sentirsi importanti significa anche girare i campi di mezzo continente. L'attesa per questo importante appuntamento è tanta".

Soddisfatta dai 21.000 abbonamenti? E quanto sono stati penalizzati i viola club?

"Sono stati penalizzati, non si è potuto fare come gli scorsi anni, soprattutto nei paesi sparsi nella Toscana. La società ha fatto le sue scelte, ma i rappresentanti del tifo viola lo devono far presente. Per quanto riguarda i numeri sono buoni, in linea con il trend, che è in crescita. Si vuole stare vicini alla squadra".

Sulla trasferta ad Empoli: "Quando si stilano i prezzi bisogna vedere anche i servizi, vediamo che prezzi ci saranno per la trasferta ad Empoli, ma a me interessa solo seguire la Fiorentina".