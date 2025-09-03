RFV De Santis su Beltran: "Sorprendente il silenzio del River. Infantino può partire"

vedi letture

Così l'intermediario di mercato, esperto di calcio argentino, Lorenzo De Santis a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" su Lucas Beltran: “È stata una scelta sorprendente perché il River fa fatica a segnare, quindi aveva bisogno di un attaccante. Forse si è trattato di un tema economico, perché gli argentini non erano intenzionati a riprenderlo a titolo definitivo”.

Come se la caverà al Valencia?

“Il calcio spagnolo è diverso da quello italiano, ti dà più spazi. Beltran ha dei gol nei piedi, è bravo a mettere i compagni nella condizione di segnare. Alla Fiorentina non è riuscito ad avere la fiducia di cui aveva bisogno. Cambiare campionato può fargli bene e farlo rinascere”.

Infantino che fine può fare?

“Ci sono ancora delle possibilità per piazzarlo altrove. Premetto che la Fiorentina in generale è già stata brava a far uscire tanti esuberi. Il mercato arabo è un mercato ricco, e che comunque può dare una ribalta”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!